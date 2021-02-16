Такие обстоятельства: Миронов о востребованности гребной базы в Гале для спорта России

Вице-президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Дмитрий Миронов в эфире радио Sputnik рассказал о том, какова вероятность, что в Абхазии могут начать восстанавливать базу для гребцов, и какие условия необходимы, чтобы проект получился.

Радио Такие обстоятельства: Миронов востребованности гребной базы в Гале для спортсменов России

На олимпийской базе, которая располагалась в Гале, готовили членов сборной Советского Союза по гребле на байдарках и каноэ. Сейчас от спортивной инфраструктуры практически ничего не осталось – последствия Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

Министерство спорта России заинтересовалось возрождением гребной базы в Абхазии. Республику посетила делегация из России, чтобы оценить масштаб работ, которые предстоит провести. Ее участники осмотрели водохранилище и прилегающие к ней территорию.

В беседе на радио вице-президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Дмитрий Миронов отметил, что Абхазия во времена Советского Союза была одной из жемчужин, куда стремились отдыхать обычные люди, а спортсмены старались проводить сборы, благодаря хорошему климату и условиям.

"Мы смотрели и Скурчу, и галское водохранилище, именно там в советский период и соревнования проводились, и базы были. Конечно, прошло довольно много времени, последние сборы в Гале были в 1991 году. До этого сама база активно использовалась до Олимпиады-80 в Москве, и это был один из самых успешных периодов водных ресурсов Абхазии, когда туда приезжали все спортсмены союзные, из советского блока. Проводились там и чемпионаты, и кубки СССР, то есть этот водоем жил, и постоянно там люди тренировались. Сейчас, к сожалению, мало что осталось. Кончено, все там нуждается в серьезной модернизации, чтобы снова это дело запустить. Потому нам необходимо было изучить и дать информацию, чтобы найти какой-то вариант и попытаться возобновить использование этих объектов, потому что таких мест с подходящим климатом в зимний период у нас немного", - сказал Миронов.

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