Попов о задержании спонсоров боевиков в России: очередной успех правоохранительных органов

Член Ассоциации ветеранов группы антитеррора "Альфа", подполковник запаса Андрей Попов прокомментировал новость о задержании в двух российских регионах членов террористической ячейки, которые занимались финансированием боевиков.

Радио Попов о задержании спонсоров боевиков в России: очередной успех правоохранительных органов

Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании двух членов "Катиба Таухид валь-Джихад"* в Томской и Новосибирской областях, занимавшихся финансированием терроризма. Один из них - россиянин, другой - уроженец одной из стран ближнего зарубежья.

Член Ассоциации ветеранов группы антитеррора "Альфа", подполковник запаса Андрей Попов заявил, что это "очередной успех" российских правоохранительных органов и спецслужб.

"Бьем в хвост гидре. Не будет финансирования - не будет террористов", - сказал Попов в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, среди людей, причастных к финансированию боевиков, нет фанатиков. Они "работают" за зарплату", отметил собеседник.

Андрей Попов также напомнил, что сбор средств для террористов зачастую проходит под благовидным предлогом. Люди жертвуют на благое дело — например, на лечение ребенка, а на самом деле их кровные идут на зарплаты боевикам, в карманы их руководителей, закупку боеприпасов, оружия и так далее.

"Вас должно настораживать, когда стараются брать наличными деньгами, а не переводами. Террористы переводов стараются избегать, поскольку понимают, что по этим переводам их могут вычислить", - отметил эксперт.

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