22:10 16 Февраля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.29
  • EUR88.94
Поиск
© Sputnik / Владимир Трефилов

Врач рассказал, какая пандемия может прийти на смену COVID-19

Радио
Получить короткую ссылку
64 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/02/09/1031806408.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210216/1031845178/Vrach-rasskazal-kakaya-pandemiya-mozhet-priyti-na-smenu-COVID-19.html

Как можно победить коронавирус, от чего зависит распределение вакцин между странами, и какая пандемия может прийти на смену COVID-19, рассуждает член Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый и дает ряд полезных советов.

Радио
Врач рассказал, какая пандемия может прийти на смену COVID-19

Очевидно, что пандемия вызвала колоссальные изменения и в экономиках стран, и в жизни людей, отметил собеседник радио Sputnik. В этой связи интересен недавний доклад французского парламентария, посвященный вакцинации, в котором вакцины рассматриваются как мировое благо и достояние, а не как принуждение и обязанность, рассказал Круглый. 
"Это и возможность предотвратить как лично для каждого человека заболевание коронавирусной инфекцией, так и остановить пандемию", — сказал врач.

В то же время отмечается важность международного сотрудничества в плане вакцинации ― разработки и распределения вакцин. Собеседник рассказал о существующем международном плане под названием COVAX, суть которого состоит в том, что распределение вакцин должно быть справедливым, то есть не зависеть от того, богатая ли страна или бедная.

"Поскольку вирус не знает границ, и если мы будем вакцинировать только какие-то определенные страны или определенные когорты людей, это не предотвратит распространение эпидемии", ― отметил Круглый.

Собеседник Sputnik также сообщил о подготовке доклада на тему "Нерешительность вакцинации как серьезная проблема общественного здравоохранения", эта тема поднималась специалистами как актуальная еще в "доковидную эпоху" в 2019 году, отметил врач.

"Но сейчас эта тема (нерешительность вакцинации ― Sputnik) приобрела особую актуальность, стала чуть ли не ведущей для населения многих стран. Приводятся ужасные цифры, на сегодняшний день более 100 миллионов человек заболело, около двух миллионов погибло, это огромные цифры, и сама пандемия вызвала колоссальные изменения", ― пояснил эксперт.

Сейчас, по словам врача, в мире наблюдается очень серьезное и опасное явление, он назвал его "пандемическая усталость", люди уже не хотят соблюдать карантин, и общепризнанным является тот факт, что только вакцинация может остановить распространение эпидемии.

Напомним, ранее другой авторитетный российский специалист ― кардиолог и телеведущий Александр Мясников сделал прогноз о новой пандемии, которая придет на смену коронавирусу и может быть на порядок опаснее. По его словам, новая пандемия вируса сейчас находится "в двух мутациях от нас", она может прийти " через год, может, через пять или десять", поэтому до ее начала нужно успеть создать универсальную вакцину от гриппа.

 


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Сильнейшие снегопады в истории: рекорды стран
Беда бедийцев: движение оползня в Ткурчалском районе продолжается
График выплат российских пенсий в Абхазии: февраль


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться