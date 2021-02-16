Врач рассказал, какая пандемия может прийти на смену COVID-19

Как можно победить коронавирус, от чего зависит распределение вакцин между странами, и какая пандемия может прийти на смену COVID-19, рассуждает член Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый и дает ряд полезных советов.

Радио Врач рассказал, какая пандемия может прийти на смену COVID-19

Очевидно, что пандемия вызвала колоссальные изменения и в экономиках стран, и в жизни людей, отметил собеседник радио Sputnik. В этой связи интересен недавний доклад французского парламентария, посвященный вакцинации, в котором вакцины рассматриваются как мировое благо и достояние, а не как принуждение и обязанность, рассказал Круглый.

"Это и возможность предотвратить как лично для каждого человека заболевание коронавирусной инфекцией, так и остановить пандемию", — сказал врач.

В то же время отмечается важность международного сотрудничества в плане вакцинации ― разработки и распределения вакцин. Собеседник рассказал о существующем международном плане под названием COVAX, суть которого состоит в том, что распределение вакцин должно быть справедливым, то есть не зависеть от того, богатая ли страна или бедная.

"Поскольку вирус не знает границ, и если мы будем вакцинировать только какие-то определенные страны или определенные когорты людей, это не предотвратит распространение эпидемии", ― отметил Круглый.

Собеседник Sputnik также сообщил о подготовке доклада на тему "Нерешительность вакцинации как серьезная проблема общественного здравоохранения", эта тема поднималась специалистами как актуальная еще в "доковидную эпоху" в 2019 году, отметил врач.

"Но сейчас эта тема (нерешительность вакцинации ― Sputnik) приобрела особую актуальность, стала чуть ли не ведущей для населения многих стран. Приводятся ужасные цифры, на сегодняшний день более 100 миллионов человек заболело, около двух миллионов погибло, это огромные цифры, и сама пандемия вызвала колоссальные изменения", ― пояснил эксперт.

Сейчас, по словам врача, в мире наблюдается очень серьезное и опасное явление, он назвал его "пандемическая усталость", люди уже не хотят соблюдать карантин, и общепризнанным является тот факт, что только вакцинация может остановить распространение эпидемии.

Напомним, ранее другой авторитетный российский специалист ― кардиолог и телеведущий Александр Мясников сделал прогноз о новой пандемии, которая придет на смену коронавирусу и может быть на порядок опаснее. По его словам, новая пандемия вируса сейчас находится "в двух мутациях от нас", она может прийти " через год, может, через пять или десять", поэтому до ее начала нужно успеть создать универсальную вакцину от гриппа.