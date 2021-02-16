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Ахба о погоде в Абхазии до конца февраля: снег, гололед и туманы

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20210
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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210216/1031846148/Akhba-o-pogode-v-Abkhazii-do-kontsa-fevralya-sneg-gololed-i-tumany.html

Когда в Абхазии ждать ухудшения погоды и как долго оно продержится, в эфире радио Sputnik рассказала главный специалист-метеоролог отдела гидрометеорологии при Госкомитете по экологии и охране природы Абхазии Лариса Ахба.

Радио
Ахба рассказала о погоде на вторую половину февраля

Как отметила метеоролог, нынешний февраль отличается от среднестатистического тем, что обычно первая половина февраля холоднее второй. Но в этом году происходит все наоборот.

"Погода значительно ухудшится. Будет облачно. И если сегодня дождь, то уже с 17 февраля мы ждем снег с дождем, местами снег. Температура опустится до минус 2 - 5 градусов. После 21 февраля немного прояснится. С 21 по 24 таких явлений мы не видим. Последние два дня февраля дневная температура будет от 8 до 10 градусов тепла, ночные – от 3 до 5 градусов", - рассказала Ахба.

Специалист также предупредила о том, что в эти дни возможен туман и гололед.

Подробности слушайте в аудиофайле.

 


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