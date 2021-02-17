Такие обстоятельства: Тужба о конкурсе по озеленению Сухума

Общественный деятель, президент Федерации шахмат Абхазии, который также получил в народе звание главного садовода страны, Константин Тужба в эфире радио Sputnik рассказал, как в этом году пройдет выставка " Сухум. Озеленение городской среды".

Радио Такие обстоятельства: Тужба о конкурсе по озеленению Сухума

Дата проведения очередной ежегодной выставки "Сухум. Озеленение городской среды" назначена на 7 июня. Цель этой выставки ее организатор видит в том, чтобы снова сделать Сухум цветущим городом.

"По договоренности с администрацией города я приглашаю управдомов, мэра столицы. На нашем примере можно будет показать, что нужно делать горожанам, чтобы Сухум выглядел лучше. Каждый украшает свой дом, приводит в порядок территорию возле своего дома. Мы это называем зоной ответственности каждого жителя. Нужно покрасить ограду, почистить от сорняков территорию. Без участия простых горожан привести Сухум в тот вид, который был раньше, в 50-60 годы, невозможно. Не думайте, что тогда все дружно бежали и все делали. Присутствовала принудительная система. Людей заставляли, действовали штрафные санкции, и за этим был строгий контроль. Я ежегодно буду проводить конкурсы, чтобы пропагандировать среди населения на своем примере, что надо делать. Элементарное могут сделать все, не такой уж наш город нищий. Если зайти в любую квартиру в секционных домах, то Европа и Эмираты позавидуют. А вот подъезды и дворы захламлены. Все это мы должны перестроить", - отметил Тужба.

Организатор выставки рассказал, что во время ее работы будут продемонстрированы старые газетные вырезки на тему озеленения и благоустройства города, по которым можно будет узнать, как чистоту и порядок в столице Абхазии поддерживали в середине прошлого столетия.