Логуа о ж/д транзите через Абхазию в Армению: в Грузии должны принять сложившиеся реалии

Радио Логуа о транзите через Абхазию в Армению: в Грузии должны принять сложившиеся реалии

Группа депутатов Парламента Абхазии провела в Москве встречи по проекту открытия железнодорожного сообщения между Россией и Арменией.

О том, как должен решаться вопрос и почему странам Закавказья важно учитывать собственные интересы, а не слушать мнения сторонних игроков, рассказал председатель комитета Народного Собрания Абхазии по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Астамур Логуа.

"Мы живем в 21 веке. Люди должны забыть про иллюзии. Ответственные грузинские политики, а я считаю, что там есть ответственные люди, должны принять сложившиеся реалии. Нам жить бок о бок много тысячелетий, и вместо Абхазии не появится Италия, а вместо Грузии - Франция. Нам нужно договариваться на нормальных равноправных условиях и в будущем реализовывать не один проект. В нашем регионе, помимо абхазов и грузин, живут армяне, азербайджанцы, турки, иранцы, русские. И очень хотелось бы, чтобы мы с грузинами не были яблоком раздора нашего региона, а, наоборот, прикладывали максимум усилий для того, чтобы регион был мирным и спокойным. Надо признавать свершившиеся реалии, а не воспитывать новые поколения во вражде и не рассказывать сказки. Мы будем жить бок о бок много веков, но будем жить как равноправные соседи. Это отправная точка, из которой нужно исходить, все остальное можно наладить", - отметил Логуа.

Он подчеркнул, что Абхазия никогда не будет препятствовать мирному развитию Закавказского региона.

"Очень надеюсь, что и все остальные наши соседи – участники региона, обратят внимание на мирные и добрые инициативы Абхазии, что надо все-таки признавать реалии и сотрудничать. В своем регионе мы должны сами наводить порядок и сами договариваться. Шесть-семь государств, расположенных здесь, могут садиться за один стол и снимать все острые, наболевшие вопросы. Не нужно нам присутствие других каких-то игроков, которые ничего полезного, кроме раздрая и склок, не принесут", - сказал парламентарий.

Ранее Народное Собрание республики обратилось в Госдуму России с предложением о готовности на равноправных условиях участвовать в проекте по открытию железнодорожного сообщения между Россией и Арменией через Абхазию. Парламентарии встретились с коллегами из комитета по делам СНГ и Евразийской интеграции, вице-спикером Госдумы России Ольгой Тимофеевой.