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Такие обстоятельства: Салакая о причинах и значении "Дурипшского схода"

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210218/1031859447/Takie-obstoyatelstva-Salakaya-o-prichinakh-i-znachenii-Duripshskogo-skhoda.html

В феврале 1931 года в Абхазии состоялось общенациональное многодневное собрание, известное как "Дурипшский сход". О причинах и значении этого исторического события в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал историк Сослан Салакая.

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Такие обстоятельства: Салакая о причинах и значении "Дурипшского схода" 1931 года

После установления советской власти абхазский народ обрел возможность возрождения своей государственности, но в то же время началась активная деятельность Сталина по включению Абхазии в состав Грузии. Попрание суверенных прав Абхазии, привело к общенародному возмущению. В Дурипше, Лыхны, Ачандаре, других селах с 18 по 26 февраля 1931 года прошел многодневный общенациональный сход абхазского народа. Его участники выразили возмущение в отношении вхождения в состав Грузии и недовольство по вопросам политики проведения коллективизации.

Это было одно из крупнейших и первых открытых выступлений абхазского народа против новой советской власти, сказал в эфире радио Sputnik Абхазия историк Сослан Салакая.

"До этого, если и были какие-то возмущения, они не носили открытого характера. Это возмущение было связано с установлением новой социально-экономической системы, колхозного строя, и, как совершенно справедливо заметил Станислав Зосимович (историк Лакоба – ред.), было связано также с понижением статуса абхазского государства. Если Абхазия была до этого Советской Социалистической Республикой с заключением с Грузией Договорного союза, то в феврале 1931 года она была преобразована в автономную республику в составе Грузии. Конечно, это не могло не задеть чувств абхазского народа. Советская республика Абхазия в 1921 году создавалась для того, чтобы предотвратить национальное напряжение с Грузией. За время оккупации меньшевистской Грузией Абхазии грузины до того довели абхазский народ, что они не желали жить с ними, а тут все возвращалось на круги своя. Введение колхозов также было трудно понять абхазским крестьянам, и все в комплексе  вызвало массовое организованное выступление", - сказал Салакая.

Подробности в аудиофайле.


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