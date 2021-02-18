Гражданин и начальник: Агрба о ситуации на дорогах Абхазии в связи с непогодой

Начальник УГАИ МВД Абхазии Батал Агрба рассказал в эфире радио Sputnik о том, какая ситуация на республиканской трассе в связи с ухудшением погоды.

Радио Гражданин и начальник: Агрба о ситуации на дорогах Абхазии в связи с непогодой

По сообщению синоптиков, февраль в этом году в Абхазии отличается от среднестатистического тем, что обычно первая половина месяца холоднее второй. В этом же году все происходит наоборот. Снег с дождем, местами снег, ночная температура от 0°С до -2°С наблюдается в эти дни.

Обильные снежные осадки 18 февраля на двух участках республиканской трассы в Сухумском и Гудаутском районах, в селах Верхняя Эшера и Блабырхуа рассказал в эфире радио Sputnik начальник государственной автоинспекции МВД Абхазии Батал Агрба.

"В горных участках наблюдаются обильные снежные осадки, которые контролируются дорожными службами госавтоинспекции. Маленькие сложности у нас оказались в селе Блабырхуа Гудаутского района, но они оперативно снимаются. Сотрудники ГАИ оказывают помощь всем автомобилистам, которые, не справившись с управлением, выехали на обочину и не могут продолжить движение", - рассказал Агрба.

Он отметил, что при обильных выпадениях осадков в виде снега учащаются мелкие дорожные аварии, так как автомобилисты не готовы к новым погодным условиям, машины не оснащены зимними колесами.

Полную версию беседы можно послушать в аудиофайле.

При возникновении аварий или в трудных ситуациях на дорогах, автомобилисты могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения ГАИ или обратиться в дежурную часть ведомства по телефону 222-51-17 или 002.