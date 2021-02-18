Такие обстоятельства: Какалия о проблеме коррупции в Абхазии

Один из инициаторов и разработчиков антикоррупционного закона Астамур Какалия в эфире радио Sputnik рассказал, можно ли считать возбуждение нескольких уголовных дел реальной борьбой с коррупцией, и что делать с этим явлением в Абхазии.

Радио Такие обстоятельства: Какалия о проблеме коррупции в Абхазии

Следственное управление Генпрокуратуры Абхазии по результатам дополнительной процессуальной проверки 9 февраля возбудило уголовное дело по факту превышения должностных полномочий в отношении главврача Республиканской больницы Аполлона Гургулия и его зама Георгия Воуба.

15 февраля в Парламенте Абхазии это дело стало поводом к специальному заседанию комитета по государственной и правовой политике – медики направили письмо в Народное Собрание и на имя президента.

В тот же день 15 февраля в Сухумском городском суде начались судебные слушания под председательством судьи Екатерины Тыркба. Защитник Теа Чагунава заявила, что постановление о возбуждении уголовного дела было вынесено незаконно.

Бороться с коррупцией невозможно без отчетности чиновников перед народом о происхождении своих богатств, сказал Какалия в эфире радио.

"Мы все эти 25 лет имитируем борьбу с коррупцией, но когда один миллиард по Инвестпрограмме, по словам президента, нецелевое использование, когда банковские дела, по которым тоже никаких результатов нет, и в итоге мы видим обвинение врачей на 1,2 миллиона рублей - это как гора родила мышь. Это пока обвинение, его еще предстоит доказать. У нас в обвинениях недостатков нет. У нас периодически люди друг друга обвиняют без каких-либо юридических последствий. Но это Генеральная прокуратура, то есть любое обвинение должно быть мотивированным и доказательным. Финансовые нарушения, преступления, выявляются путем доказательной базы, неопровержимой, если есть такая доказательная база, то прокуратура должна ее представить так, чтоб никаких вопросов не осталось ни у родственников, ни у самих обвиняемых, но если этого нет, то надо выискивать факты", - сказал Какалия.

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