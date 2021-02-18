Политолог: деятельность НАТО при Байдене будет еще более бурной

Политолог Анна Арямова рассказала, как изменится Североатлантический альянс в период президентсва Байдена, который неоднократно выступал с жесткой критикой в адрес России.

Радио Политолог: деятельность НАТО при Байдена будет еще более бурной

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассматривает разные варианты взаимоотношений с Россией.

Глава альянса отметил необходимость поддерживать отношения с Москвой из-за риска возобновления гонки вооружений. Тем не менее Столтенберг считает, что диалог с Москвой нужно вести с позиции силы и твердости.

Деятельность НАТО в период президентства в США Джо Байдена будет еще более бурной, особенно в Восточной Европе, отметила политолог Арямова в эфире радио Sputnik.

"Учитывая рвение наших ближайших соседей России в Прибалтике, которые готовы размещать и размещать военные базы у себя и строят всю свою национальную политику на антироссийской, русофобской платформе, думаю, что требования к деньгам и выплатам в пользу НАТО от европейцев будут еще больше", - сказала эксперт.

По ее словам, вероятнее всего, военно-политический альянс будет эксплуатировать правительства балтийских республик (Латвии, Литвы, к примеру), которые очень лояльны к США.

"Российская угроза будет раздуваться, потому что пока у власти люди, которые не видят и не хотят видеть больше никаких возможностей для развития своих стран, натовская "оккупация" и русофобские настроения в правящей элите будут основными. Соответственно, никаких проблем с финансированием не будет", - сказала Арямова.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО открыто вмешивается во внутренние дела страны в целях политического и экономического сдерживания, используя как санкционные механизмы, так и политические провокации.