Вайсберг о росте цен на нефть: превосходит многие прогнозы

Радио Вайсберг о росте цен на нефть: превосходит многие прогнозы

Цена на нефть марки Brent превысила 65 долларов за баррель впервые с января 2020 года по результатам торгов апрельских фьючерсов.

Стоимость топлива должна была восстановиться, однако уровень и скорость превосходят многие прогнозы, заявил директор аналитического департамента Инвестиционной компании "РЕГИОН" Валерий Вайсберг.

По словам эксперта, потенциал дальнейшего роста есть. При этом он не исключил, что после резкого скачка цены могут развернуться и начать снижение. В качестве примера аналитик привел ситуацию 2008-го года, когда баррель нефти подорожал до 200 долларов лишь на короткий момент.

"Примерно то же самое может произойти в случае очень быстрого роста цен и достижения 100 долларов за баррель. Это будет очень высокая цена, которой много лет вообще не было... Высокие цены не являются устойчивыми", - сказал Вайсберг в эфире радио Sputnik.

Эксперт не исключил, что рост цен связан с притоком инвестиций.

"Сейчас очень много денег (вкладывают - ред.) в товарные рынки и особенно в нефть, которая от других товаров отстала на 20-30% и теперь их догоняет", - уточнил он.

По мнению аналитика, докризисный спрос на нефть может восстановиться в четвертом квартале 2021-го или первом квартале 2022-го.

"Сейчас он отстает на 7-8% от нормального уровня, и, конечно, в этом смысле цены очень серьезно отклоняются от неких фундаментальных значений", - сказал Вайсберг.