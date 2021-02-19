Врач рассказал, что такое интерферон и чем "подкормить" иммунитет

"Интерферон - это важнейшая часть нашего врожденного иммунитета. Иммунитет бывает двух видов: приобретенный - то есть когда мы уже столкнулись с вирусом, бактерией, и на это вырабатываются антитела... но если бы это был единственный механизм, то человечество бы не выжило, потому что от столкновения с вирусом до выработки антител проходит до нескольких недель! Поэтому существует нативный иммунитет, естественный", - объяснил Мясников.
Это тот тип иммунитета, с которым человек рождается, и интерфероны - важная его часть.
Стараться усилить выработку этих элементов в попытке укрепить здоровье - затея бессмысленная и даже опасная, считает Мясников.
По его словам, нарушить баланс в организме очень легко, а восстановить потом - невероятно трудно.
Как же правильно стимулировать иммунитет и выработку интерферонов? Мясников озвучил, казалось бы, уже всем известные истины, но которыми зачастую пренебрегают люди.
В первую очередь, необходимо отказаться от вредных привычек, правильно питаться.
Также необходимо обеспечить физические нагрузки и следить за тем, чтобы вес был нормальным.
Кроме того, важно бороться с хроническими заболеваниями, если они имеются.
"Любые хронические болезни угнетают выработку своего интерферона. Это важно. Вы должны защищаться от болезней... прививкой от гриппа, прививкой от COVID-19...вот, сейчас идет массовая вакцинация. Не пренебрегайте этим, потому что это неправильно", - пояснил Мясников.
Полный комментарий доктора слушайте в аудиозаписи.