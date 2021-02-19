Такие обстоятельства: Ломия о совершенствовании антикоррупционных законов

Юрист, бывший генеральный прокурор Абхазии Алексей Ломия в эфире радио Sputnik рассказал о том, в каких доработках нуждается антикоррупционное законодательство страны и что сегодня мешает правоохранительным органам эффективно бороться с казнокрадами.

Радио Такие обстоятельства: Ломия о совершенствовании антикоррупционных законов

Президент Абхазии Аслан Бжания поручил Генеральной прокуратуре подготовить предложения по совершенствованию законодательства о противодействии коррупции. По мнению главы государства, в действующем законодательстве есть большое количество пробелов, которые позволяют избежать ответственности за коррупционное преступление. Мнением о том, какие это пробелы, почему много коррупционных дел разваливаются в ходе судебных разбирательств и поможет ли принятие 20 статьи конвенции ООН помочь в решении этой проблемы, в эфире радио Sputnik Абхазия поделился юрист, экс-генеральнай прокурор Абхазии Алексей Ломия.

"Из той информации, с которой я познакомился из СМИ, могу предположить, что президент, скорее всего, предложил должностным лицам разных структур, которые осуществляют борьбу с преступностью, выработать какой-то общий алгоритм правильных согласованных действий в борьбе с коррупцией. Видимо, речь идет не просто о том, чтобы это было какое-то джентльменское соглашение, а чтобы предложения нашли отражение в законодательстве", - сказал Ломия.

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