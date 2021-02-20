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"Клуб 37", убийство Есенина, Ахматова - потомок хана: главные мифы о поэтах

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Темы:
Подкасты РИА (470)
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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210220/1031871416/Klub-37-ubiystvo-Esenina-Akhmatova---potomok-khana-glavnye-mify-o-poetakh-.html

Есенин - правда ли его смерть инсценировали спецслужбы, гениальные стихи он начал писал с трех лет, а с Маяковским страшно враждовал? Ахматова - потомок ордынского хана, а Гумилев - тиран, избивавший жену.

Радио
“Клуб 37”, убийство Есенина, Ахматова потомок хана. Главные мифы о поэтах

Роковые 37 лет, по достижению которых великие поэты расстаются с жизнью. Отличить правду от мифа помог писатель и литературовед Виктор Ерофеев.
Разбираем главные фейки о поэтах вместе с писателем, литературоведом и автором подкаста “Заговор классиков” - Виктором Ерофеевым. О Пушкине и Лермонтове мифов не меньше, им мы посвятили целый эпизод - "Интриги, сплетни и абсурд. Разбираем главные мифы о Пушкине и Лермонтове".
01:35 - Роковые 37 лет. Пушкин, Маяковский, Байрон… Правда ли большинство поэтов уходят из жизни именно в 37 лет.
09:55 - Могли ли убить Есенина?
13:25 - Предсмертное стихотворение Есенина подделали.
17:33 - “Пьяный” поэт, самородок из деревни, рубаха-парень. Как появились эти мифы о Есенине.
22:07 - Маяковский и Есенин ненавидели друг друга.
26:12 - Анна Ахматова - потомок ордынского хана Ахмата.
27:50 - Откуда взялся слух, что Николай Гумилев домашний тиран, истязающий свою жену.
Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (470)

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