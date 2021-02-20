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"Правда тела": можно ли похудеть с помощью таблеток

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Мочегонные и слабительные чаи, клетчатка и ускорители обмена веществ: к чему на самом деле приводят препараты, обещающие быстро избавить от лишних килограммов?

Радио
"Правда тела". Можно ли похудеть с помощью таблеток

Почему таблетки, угнетающие аппетит, даже запрещают? И нужно ли обычному человеку употреблять популярный L-карнитин? Разбираемся во всех типах таблеток-"жиросжигателей".
Какие препараты действительно помогают худеть (но при соблюдении важных условий)? И как стресс может обнулить и ваши усилия, и эффект таблеток? Объясняет врач-эндокринолог Наталья Петрова.
Эпизод подготовлен в партнерстве с проектом “Найди своего доктора”.
04:20 Как работает клетчатка и вредна ли она
07:30 Чаи, которые “сжигают жир”: что это такое
10:07 К каким последствиям приводят мочегонные препараты
11:05 Чем опасны слабительные средства
15:25 Таблетки, которые угнетают аппетит. Почему они запрещены
19:08 В чем нюанс употребления препаратов, ускоряющих обмен веществ
21:50 Как стресс влияет на жиросжигание
24:15 “Те, кто на стрессе набирают вес - более физиологичные, чем те, кто на стрессе худеют”
27:01 “Таиландские глисты” и пересадка кала
28:10 Работает ли L-карнитин, и когда есть смысл его использовать
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (472)

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