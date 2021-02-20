"Правда тела": можно ли похудеть с помощью таблеток

Радио "Правда тела". Можно ли похудеть с помощью таблеток

Почему таблетки, угнетающие аппетит, даже запрещают? И нужно ли обычному человеку употреблять популярный L-карнитин? Разбираемся во всех типах таблеток-"жиросжигателей".

Какие препараты действительно помогают худеть (но при соблюдении важных условий)? И как стресс может обнулить и ваши усилия, и эффект таблеток? Объясняет врач-эндокринолог Наталья Петрова.

Эпизод подготовлен в партнерстве с проектом “Найди своего доктора”.

04:20 Как работает клетчатка и вредна ли она

07:30 Чаи, которые “сжигают жир”: что это такое

10:07 К каким последствиям приводят мочегонные препараты

11:05 Чем опасны слабительные средства

15:25 Таблетки, которые угнетают аппетит. Почему они запрещены

19:08 В чем нюанс употребления препаратов, ускоряющих обмен веществ

21:50 Как стресс влияет на жиросжигание

24:15 “Те, кто на стрессе набирают вес - более физиологичные, чем те, кто на стрессе худеют”

27:01 “Таиландские глисты” и пересадка кала

28:10 Работает ли L-карнитин, и когда есть смысл его использовать

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