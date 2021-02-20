"Ты сделал мой день; Терпеть ненавижу": грамотны ли фразы, которые бесят

“Сделай мой день” - так говорили Клинт Иствуд и Рональд Рейган, но почему за ними не стоит повторять? "Имеет место быть” – грамотно ли излюбленное политиками выражение. Какая фраза встречалась еще у Шолохова, а какая - неудачная калька из иностранного языка.

Радио "Ты сделал мой день; Терпеть ненавижу". Грамотны ли фразы, которые бесят?

О том, почему не стоит желать “доброго времени суток”, как появилась фраза “от слова совсем”, и грамотно ли говорить “не суть важно”, мы рассказывали в эпизоде "Вы безграмотны от слова совсем! Или нет? Грамотны ли раздражающие фразы?".

Эпизод подготовлен при участии руководителя Центра исследований медиакоммуникаций Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Андрея Владимировича Щербакова и кандидата филологических наук, доцента кафедры общего и русского языкознания филологического факультета РУДН Екатерины Михайловны Недопекиной.

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