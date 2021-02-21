Кошки не видят телевизор, кони спят стоя, собаки чуют страх: это правда?

Радио Кошки не видят телевизор, кони спят стоя, собаки чуют страх. Это правда?

Чему можно верить, а чему не стоит ‒ рассказал биолог Павел Глазков.

Павел ‒ кандидат биологических наук и автор канала о животных "Каждой твари по паре".

1:00 Кошки не видят изображение на телевизоре. Или так было только раньше?

3:13 DogTV. Зачем нужны телеканалы для домашних животных.

9:51 Чувствуют ли кошки паранормальное, видят ли они призраков?

10:50 Могут ли домашние животные учуять утечку газа и спасти людей.

13:30 Кошки предупреждали о налете авиации во времена блокады Ленинграда.

14:35 Землетрясения. Животные могут почувствовать их быстрее сейсмологов.

15:50 Невероятная история о том, как собака нашла дом, пройдя больше тысячи километров.

21:23 Могут ли кошки лечить своих хозяев?

26:30 Взрослые собаки не поддаются дрессировке. Так ли это?

29:37 Собаки чуют страх человека.

32:27 Лошади всегда спят стоя или это миф, и иногда они могут прилечь.

35:20 Даже декоративные крысы ‒ переносчики опасных заболеваний, а беременным нельзя целовать крыс. Крысы мутанты в московском метро.

40:28 Рыбки не живут долго и их размер зависит от объема аквариума.

42:35 Продавцы черепашек и мини-пигов могут обманывать покупателей и врать о размерах питомцев.

44:47 Кошки мурлычут, когда хотят показать любовь, или могут делать это и в ситуациях стресса и опасности?

Слушайте подкасты РИА Новости.