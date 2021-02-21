10:23 21 Февраля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.97
  • EUR89.54
Поиск
Рубрика Не верю
© Sputnik

Кошки не видят телевизор, кони спят стоя, собаки чуют страх: это правда?

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (474)
2 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210221/1031871444/Koshki-ne-vidyat-televizor-koni-spyat-stoya-sobaki-chuyut-strakh-eto-pravda-.html

Спасти от инфаркта, предвидеть землетрясение: что еще могут кошки и правда ли они не видят телевизионного изображения? Чувствуют ли собаки человеческий страх. Лошади спят только стоя, домашние крысы опасны для беременных, рыбки не живут долго.

Радио
Кошки не видят телевизор, кони спят стоя, собаки чуют страх. Это правда?

Чему можно верить, а чему не стоит ‒ рассказал биолог Павел Глазков.
Павел ‒ кандидат биологических наук и автор канала о животных "Каждой твари по паре".
1:00 Кошки не видят изображение на телевизоре. Или так было только раньше?
3:13 DogTV. Зачем нужны телеканалы для домашних животных.
9:51 Чувствуют ли кошки паранормальное, видят ли они призраков?
10:50 Могут ли домашние животные учуять утечку газа и спасти людей.
13:30 Кошки предупреждали о налете авиации во времена блокады Ленинграда.
14:35 Землетрясения. Животные могут почувствовать их быстрее сейсмологов.
15:50 Невероятная история о том, как собака нашла дом, пройдя больше тысячи километров.
21:23 Могут ли кошки лечить своих хозяев?
26:30 Взрослые собаки не поддаются дрессировке. Так ли это?
29:37 Собаки чуют страх человека.
32:27 Лошади всегда спят стоя или это миф, и иногда они могут прилечь.
35:20 Даже декоративные крысы ‒ переносчики опасных заболеваний, а беременным нельзя целовать крыс. Крысы мутанты в московском метро.
40:28 Рыбки не живут долго и их размер зависит от объема аквариума.
42:35 Продавцы черепашек и мини-пигов могут обманывать покупателей и врать о размерах питомцев.
44:47 Кошки мурлычут, когда хотят показать любовь, или могут делать это и в ситуациях стресса и опасности?
Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (474)

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Марсоход Perseverance
"Глазастый" марсоход NASA высадился и уже шлет первые снимки
Как "Спутник V" захватывает мир и почему в США не дают своим дипломатам привиться
Первые деньги: финансовый оборот Абхазии в январе


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться