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Дантес: без вины виноватый убийца Пушкина

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Антигерой золотого века русской литературы. Символ французской развязности и высокомерия. Поначалу молодой друг Пушкина. Была ли Гончарова его любовницей? Влюбленный в нее злодей провоцирует дуэль и меняет русло нашей культуры.

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Дантес. Без вины виноватый убийца Пушкина?

В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
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Темы:
Подкасты РИА (476)

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