Дополнительное время: Календжян о работе тренера в Абхазии

Мастер спорта международного класса по тайскому боксу, по боксу и кикбоксингу Владимир Календжян в эфире радио Sputnik рассказал, почему живя в России решил тренировать детей в Абхазии, чем отличаются дети из двух стран, и какую цель он поставил перед собой.

Радио Дополнительное время: Календжян о работе тренера в Абхазии

Владимир Календжян живет в Адлере, а работает в Абхазии. Три раза в неделю он тренирует детей в Цандрипше.

"Абхазия мне ближе, чем Сочи. Я больше люблю спокойствие, тишину, природу, нежели городскую обстановку. Как только поступило предложение тренировать в Цандрипше, я незамедлительно согласился", - сказал Календжян.

Тренер рассказал, в чем особенность детей, живущих в Абхазии.

"Я тренирую исключительно детей, так как поставил перед собой цель воспитать чемпионов, желательно Олимпийских чемпионов. В Абхазии, в отличии от Сочи, меньше соблазнов. Сочи – олимпийский город и детей очень разбалованы, а Абхазию это еще не настигло, и здесь дети более трудолюбивые", - подчеркнул он.

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