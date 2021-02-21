Дополнительное время: Календжян о работе тренера в Абхазии

Владимир Календжян живет в Адлере, а работает в Абхазии. Три раза в неделю он тренирует детей в Цандрипше.
"Абхазия мне ближе, чем Сочи. Я больше люблю спокойствие, тишину, природу, нежели городскую обстановку. Как только поступило предложение тренировать в Цандрипше, я незамедлительно согласился", - сказал Календжян.
Тренер рассказал, в чем особенность детей, живущих в Абхазии.
"Я тренирую исключительно детей, так как поставил перед собой цель воспитать чемпионов, желательно Олимпийских чемпионов. В Абхазии, в отличии от Сочи, меньше соблазнов. Сочи – олимпийский город и детей очень разбалованы, а Абхазию это еще не настигло, и здесь дети более трудолюбивые", - подчеркнул он.
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