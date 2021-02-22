Иванов: НАТО ведет наращивание боеготовности против России

Проректор Дипломатической академии МИД России Олег Иванов рассказал о том, что свидетельствует о военной нацеленности НАТО именно на Россию.

Радио Иванов: НАТО ведет наращивание боеготовности против России

НАТО нуждается в обновлении стратегической концепции из-за ухудшения отношений с Россией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в ходе завершившегося накануне заседания совета блока на уровне министров обороны.

НАТО в последние годы последовательно наращивает военное присутствие у российских границ, особенно в двух регионах - это Балтика и Черное море. Об этом заявил проректор по научной работе Дипломатической академии МИД РФ Олег Иванов, комментируя активность Североатлантического альянса и прямые выпады в адрес России.

"Конкретно это выражается в том, что в Прибалтике и в этой части Европы развернуты четыре батальона. Ситуация в Черном море также вызывает у нас озабоченность", - сказал Иванов во время онлайн-конференции о текущем состоянии отношений России с НАТО и вызовах для РФ от непредсказуемых действий альянса.

По словам эксперта, очень важный момент заключается в том, что натовцы отрабатывают и применение ядерного оружия.

"Проводятся военные учения, объединенные единым замыслом. В 1990-х годах и в начале нулевых маневры по таким сценариям не проходили. Все это меняет картину военного присутствия НАТО, которое нацелено именно на Россию", - сказал Иванов.