Такие обстоятельства: Тхагушев о безопасности на дорогах Абхазии

Председатель Ассоциации инвасодействия Алхас Тхагушев в эфире радио Sputnik рассказал о проблеме безопасности на дорогах Абхазии, о том, почему они нуждаются в перепроектировании и как достичь реальных результатов для снижения смертности на дорогах республики.

Радио Такие обстоятельства: Тхагушев о безопасности на дорогах Абхазии

Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с председателем Ассоциации инвасодействия Алхасом Тхагушевым, на встрече обсуждался вопрос безопасности на дорогах республики.

Рецепт и лекарства от того, что происходит на дорогах Абхазии, уже придуманы, сказал Тхагушев в беседе на радио.

"Есть хорошие практики в мире, они уже выборочно и в российских городах начинают внедряться. Это концепция "ноль смертей на дорогах". Концепция тех практик международных, которые сегодня активно внедряются по всему миру и дают реальный результат снижения смертности в разы, в некоторых странах уже сведена к нулю, хотя еще лет 20-30 назад в тех же странах все было так же, как и у нас. Концепция предлагает пересмотреть существующий порядок вещей, причем, радикально", - подчеркнул собеседник Sputnik.

По словам Тхагушева, в Абхазии нужно менять подходы в планировании транспортной инфраструктуры, при этом никаких дорогостоящих проектов не нужно делать, сказал он.

"Нам нужно переосмыслить эту тему, понять, что переворот уже произошел, и он связан с тем, что многие подходы, которые у нас считаются традиционными в планировании транспортной инфраструктуры, они отжили свое. Эти подходы сейчас в мире считаются опасными, а у нас они до сих пор считаются нормой", – сказал Тхагушев.

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.