Качарава о медперсонале COVID-госпиталя в Гудауте: работают на "полную катушку"

О своем "знакомстве" с СOVID-19, о том, как болезнь быстро поражает легкие, и о работе медперсонала госпиталя в Гудауте в эфире радио Sputnik рассказал предприниматель Роман Качарава, который уже неделю проходит лечение в медучреждении.

COVID-19 - болезнь действительно коварная, странная и абсолютно непредсказуемая, предугадать точное ее течение очень сложно, сказал Качарава в эфире радио.

Радио Качарава о медперсонале COVID-госпиталя в Гудауте: работают на "полную катушку"

"Мое состояние в течение 15 дней постоянно меняется, сделав повторное КТ, у меня обнаружили уже 30% поражения легких, и как дальше пойдет процесс, я не знаю, но я точно уверен, что коронавирус есть", - сказал Качарава.

По наблюдениям Качарава, люди, которые занимаются активным образом жизни, эту болезнь переносят достаточно сложно.

"У меня со дня предполагаемого контакта до появления первых симптомов прошло всего три дня, и при этом я ходил в маске, пользовался антисептиками. Но где-то, видимо, не углядел. Я дошел до пика спортивной формы, когда обычно и происходят самые опасные моменты, то есть если человек на пике формы встречает болезнь, то она может по нему активно ударить", - отметил собеседник Sputnik.

Говоря о медперсонале Гудаутской больницы, где сейчас проходит свое лечение Роман Качарава, он сказал, что все относятся к работе с большой ответственностью.

"Очень сложно работать в безостановочном режиме в этих ужасных костюмах. Они выкладываются на полную катушку. Я не могу сказать, что я чем-то обделен, и мы должны это ценить", - подчеркнул Качарава.

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