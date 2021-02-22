Васильев о российско–американских отношениях: США перешли красную черту

Главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук Владимир Васильев прокомментировал в эфире радио Sputnik заявление президента США о том, что Россия якобы стремится "подорвать" трансатлантическое партнерство Штатов с союзниками.

Радио Васильев о российско – американских отношениях: США перешли красную черту

Глава американского государства сказал, что Москва якобы "хочет ослабить европейский проект и союз НАТО" и "хочет подорвать трансатлантическое единство и нашу решимость". Как считает глава Белого дома, России "гораздо легче угрожать отдельным странам, чем вести переговоры с единым и сильным трансатлантическим союзом", из-за чего Байден отдельно подчеркнул необходимость защиты суверенитета.

Подобная риторика США возвращает к периоду холодной войны, считает доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

"Я думаю, что самое худшее, что возможно в российско-американских отношениях, произошло. Это то, что американская сторона перешла красную черту, и президент уже пустился в личные нападки на российского президента", - сказал Васильев в эфире радио Sputnik.

По его мнению, совершенно очевидно, что идет замораживание дальнейших отношений.

"Эта риторика ничего хорошего не несет… Никакого доверия между лидерами стран после этого быть не может. Хуже другое, что американцы, по всей видимости, не остановятся. Это уже не случайная, а некая целенаправленная кампания, которую, по всей видимости, будет вести данный глава Белого дома", - резюмировал Васильев.