Калягина о турсезоне 2021 года в Абхазии: задача – не разочаровать туриста

Своим прогнозом на туристический сезон 2021 года в Абхазии, а также мнением о том, что необходимо сделать, чтобы удержать высокий интерес туристов к республике, в эфире радио Sputnik поделилась президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.

Российские туроператоры прогнозируют двукратный рост числа забронированных туров в Абхазию с захватом праздников в феврале и марте по сравнению с прошлым годом. Так как многие страны еще закрыты для туристов, туроператоры ищут новые направления, сказала Калягина в беседе на радио.

Радио Такие обстоятельства: Калягина о проблемах туротрасли в Абхазии

"Интерес к республике повышенный, но во время пандемии у многих стран границы еще закрыты. Очень мало надежд на то, что Греция, Италия, Кипр, Египет будут открыты, поэтому все туроператоры ищут новые направления, и очень многие, и даже новые, заинтересовались Абхазией. Все пытаются расширить свои направления, найти новые ниши, занять их, чтобы продажи у них не падали. Абхазия пользуется спросом и на февраль, и на март, говорят эксперты, и мы это подтверждаем, спрос довольно большой", - отметила Калягина.

По словам эксперта, очень важно соответствовать требованиям туриста, быть готовым принять людей с высокими запросами.

"Наша задача в этом сезоне - не разочаровать туриста. Главное сейчас - подготовиться, постараться слаженно поработать, и дальше работать на развитие - проводить работу над ошибками, над законом, над сервисом. Очень хорошо, что задумались обучать специалистов. Нужно повышать квалификацию, развивать и повышать наш персонал, сертифицировать. Необходимо сертифицировать и отели, чтобы было понимание, какой отель к какой категории относится", - сказала Калягина.

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