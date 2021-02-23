Иммунолог: разумно запустить вакцину от коронавируса на нескольких платформах

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в эфире радио Sputnik о вакцине против коронавируса.

Как считает эксперт, медицинские руководители в России приняли разумное решение, запустив вакцину одновременно на нескольких платформах.

Радио Жемчугов: разумно запустить вакцину от коронавируса на нескольких платформах

"Заранее трудно угадать, какая будет самая хорошая, а здесь вариант экономичный, и все разные вакцины могут подойти разному контингенту людей, и это важно", - подчеркнул Жемчугов.

Однократная вакцина, отметил иммунолог, замечательно подойдет людям, перенесшим вирус в легкой форме.

"Это позволит вакцинировать даже тех, у кого есть некоторые противопоказания, а конкретно это определит врач", - уточнил Владислав Жемчугов.

По его словам, вакцина "КовиВак" разработана центром имени М. Чумакова по аналогии с имеющимися вакцинами, которые долго выпускаются, например, полиомиелитная вакцина.