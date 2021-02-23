17:50 23 Февраля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.98
  • EUR89.66
Поиск
© Foto / Screenshot: Ksu Sutkina

Иммунолог: разумно запустить вакцину от коронавируса на нескольких платформах

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1013)
20 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210223/1031887139/Immunolog-razumno-zapustit-vaktsinu-ot-koronavirusa-na-neskolkikh-platformakh-.html

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в эфире радио Sputnik о вакцине против коронавируса.

Как считает эксперт, медицинские руководители в России приняли разумное решение, запустив вакцину одновременно на нескольких платформах.

Радио
Жемчугов: разумно запустить вакцину от коронавируса на нескольких платформах

"Заранее трудно угадать, какая будет самая хорошая, а здесь вариант экономичный, и все разные вакцины могут подойти разному контингенту людей, и это важно", - подчеркнул Жемчугов.

Однократная вакцина, отметил иммунолог, замечательно подойдет людям, перенесшим вирус в легкой форме.

"Это позволит вакцинировать даже тех, у кого есть некоторые противопоказания, а конкретно это определит врач", - уточнил Владислав Жемчугов.

По его словам, вакцина "КовиВак" разработана центром имени М. Чумакова по аналогии с имеющимися вакцинами, которые долго выпускаются, например, полиомиелитная вакцина.

 

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1013)

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Взять дом с собой: перемещение 139-летнего Викторианского дома в Сан-Франциско
Путин поздравил российских военных с Днем защитника Отечества
Первые деньги: финансовый оборот Абхазии в январе


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться