Казанцев: США не определились, что будут делать с Афганистаном

Радио Казанцев: США не определились, что будут делать с Афганистаном

17-18 февраля в онлайн-формате состоялось заседание Совета НАТО на уровне министров обороны, в ходе которого планируется обсудить вопрос о выводе сил НАТО из Афганистана и, конечно же, "поведение" России. Перед встречей официальный представитель Пентагона заявил, что Россия несет угрозу для всех членов альянса, включая США, и "использует военную силу для достижения своих целей".

Профессор НИУ ВШЭ, главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Андрей Казанцев прокомментировал эту тему, напомнив, что речь идет о судьбе операции "Решительная поддержка", которая является формально небоевой миссии НАТО в Афганистане.

"По сути, войска НАТО участвуют и в боевых действиях в Афганистане. Операция, судьба которой сейчас обсуждается, началась 1 января 2015 года, до этого сменив другую операцию. Дата смены этой операции и была датой официального окончания войны в Афганистане, которая на самом деле не закончилась. Для того, чтобы закончить войну, США и Талибан в 2020 году подписали соглашение, которое предусматривало вывод иностранных войск уже в этом году при прекращении насилия в стране. И это ключевое условие. По факту соглашение не соблюдается, насилие в Афганистане продолжается. С учетом того, что представляет собой Талибан, ничего прекратиться и не может, потому что Талибан – это не настолько централизованная структура, чтобы четко соблюдать решения центральных органов", - сказал Казанцев.

По мнению Казанцева, пауза, которую взял НАТО, связана с тем, что руководство США на данный момент находится в процессе выработки новой политики и пока еще окончательно не определились, что они будут делать с Афганистаном.

"В настоящий момент в Афганистане порядка двух с половиной тысяч американских солдат, а военнослужащих НАТО менее десяти тысяч, то есть речь идет о небольшом количестве. Но главное, что пребывание войск НАТО – это важный стабилизирующий сигнал для правительства Афганистана. В случае их вывода может начаться неконтролируемый распад правительства", - отметил эксперт.