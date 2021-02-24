Матуа рассказала, будет ли эффективна вакцина "Спутник V" при мутации COVID-19

Заведующая лабораторией вирусологии, замдиректора по научной работе НИИЭПиТ Алиса Матуа в эфире радио Sputnik рассказала, стоит ли делать прививку от коронавируса с учетом того, что вирус мутирует.

Радио Матуа рассказала, будет ли эффективна вакцина Спутник V, если коронавирус мутирует

В феврале-марте в Абхазию должны доставить вакцину "Спутник V." Однако, к вакцинации многие относятся с опасением и недоверием. И часть этих сомнений связана с тем, что вирус постоянно мутирует. Будет ли в этом случае прививка эффективна, рассказала заведующая лабораторией вирусологии, замдиректора по научной работе НИИЭПиТ Алиса Матуа.

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"Есть определенные вещи, которые стабильны. Сам вирус мутирует, но иммунные реакции после болезни или после вакцинации должны создать тот иммунитет, который независимо от мутации должен помочь человеку. Есть основные антигены, на которых вырабатывается иммунитет, тот же С-белок. И в основе вакцины "Спутник V" как раз заложен иммунный ответ на этот С-белок. В той вакцине, которую мы должны получить, иммунитет будет на этот основной белок. Даже если будут какие-то изменения, мутации в вирусе, то иммунитет, выработанный на основной защитный маркер, должен сработать", - отметила Матуа.

Алиса Матуа также рассказала, как сама перенесла коронавирус уже после вакцинации и дала совет, стоит ли делать прививку.

Сейчас в России можно привиться от коронавируса вакциной "Спутник V", разработанной Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ. Этот препарат стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.

Кроме того, в октябре Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину — "ЭпиВакКорону", разработанную новосибирским центром "Вектор".

20 февраля Минздрав России зарегистрировал третью вакцину от COVID-19 "КовиВак".

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