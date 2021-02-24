Политолог о новых угрозах США в адрес России: отношения будут усложняться

Вашингтон ответит на приписываемые России кибератаки "не просто санкциями", заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Солонников отметил, что "виновный" назначен еще до окончания расследования.

Радио Политолог о новых угрозах США в адрес России: отношения будут усложняться

США намерены ответить России на приписываемые ей кибератаки на американские ведомства "не только санкциями", заявил помощник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан.

В интервью CBS он сообщил, что американская разведка выясняет масштаб ущерба и выявляет причастных к атакам. "Ответ будет включать набор инструментов – видимых и невидимых. Это будут не просто санкции", – предупредил Салливан.

По его словам, на подготовку ответных мер уйдут недели – не месяцы.

В эфире радио Sputnik директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал заявление, отметив, что еще до окончания расследования виновным назначается Россия.

"Думаю, что, конечно, отношения между нашими странами безоблачными не будут ни при каких обстоятельствах. И различные меры на Россию (неважно, как их называть – санкциями, принятием специальных законов) будут выстраивать. Так что отношения России и США дальше будут только усложняться. … Атаки на США были, поймать виновного они не в состоянии. Значит, надо его назначить. Они могли назначить Китай ответственным за эти атаки, и тогда вводить санкции против Китая. Но ухудшать политический фон с Китаем, ограничивать финансовые взаимоотношения – это администрации Джо Байдена невыгодно. Поэтому должен быть назначен другой виновный. И то, что мы видим сейчас – это назначение виновного в лице России", – считает Дмитрий Солонников.

Ранее в СМИ появились сообщения о хакерской атаке на систему министерства финансов США и национального управления по телекоммуникациям и информации. Отмечалось, что взлому могли подвергнуться также информационные системы министерства внутренней безопасности США.

По информации источников издания The Washington Post, в причастности к кибератаке заподозрили российских хакеров, однако никаких доказательств этому приведено не было.

Посольство России в США отвергло данные обвинения, назвав их безосновательными. В Кремле также заявили, что Москва не имеет отношения к этому инциденту.