Доктор Павлова о прогнозе на окончание пандемии: через год некому будет болеть

Радио Доктор Павлова о прогнозе на окончание пандемии: через год некому будет болеть

Пандемия коронавируса завершится в начале следующего года. С таким прогнозом выступил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он только начал распространяться", — цитирует чиновника датский телеканал DR.

Клюге подчеркнул, что вирус не исчезнет из человеческой популяции, но к обозначенному сроку отпадет потребность в ограничениях. При этом он отметил, что это только прогноз, так как пока никто не может точно сказать, как будет развиваться ситуация.

В эфире радио Sputnik научный сотрудник факультета фундаментальной медицины (МГУ) Зухра Павлова отметила, что при наличии вакцины и регулярной вакцинации проблема будет решена.

"Так как изобретена вакцина и темпы вакцинации идут, и в нашей стране (в России – ред.) уже больше миллиона привито, и каждый день это количество увеличивается, как и в большинстве стран мира, за год большая часть мира будет привита, а еще какая-то часть переболевшая имеет высокий титр антител, некому будет болеть. Поэтому, да, высокая доля вероятности в этом присутствует, что к следующему году мы справимся с этой проблемой", - сказала Павлова.

В середине февраля представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что третья волна коронавируса возможна, если люди "не будут осторожны". Она подчеркнула, что о завершении пандемии можно будет говорить тогда, когда число заболевших во всех регионах мира окажется ниже эпидемиологического порога, а нагрузка на здравоохранение из-за коронавируса не будет мешать его нормальной работе.