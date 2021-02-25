Такие обстоятельства: Экба о работе над созданием альтернативных источников энергии

В Абхазии энергетический кризис, потому все актуальнее становится тема альтернативных источников энергии. Какие ресурсы могут привлечены для этого, над чем работают ученые Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал академик Январби Экба.

Радио Такие обстоятельства: Экба об альтернативных источниках энергии для Абхазии

По мнению ученого, проблема с электричеством в Абхазии может решиться двумя принципиальными способами.

"Это учет и расчет за использованную энергию, иначе мы разоряем государство. В этом в любом случае надо навести порядок. Надо принять определенные меры, чтобы здесь работал закон. Без этого не поможет ничего. И второе – альтернативная энергетика. Не нужно использовать электроэнергию для отопления. Можно использовать термальные источники. Также сейчас придумали тепловые генераторы, которые используют разницу температур между воздухом и конденсацией фреона. В Швеции прекрасно работают такие двигатели, которые в четыре раза экономят электроэнергию. У нас 70-80 процентов идет на обогрев. Нагрузку эту можно убрать. Второе – это солнечная энергия. Сейчас 10-киловатной солнечной электростанции хватает на дом. Она стоит 500 тысяч рублей", - рассказал Экба.

Ученый отметил, что в Абхазии нужно внедрять новые технологии.

"Но технологии внедрять "Черноморэнерго" не будет. Это просто организация, которая продает электроэнергию и обслуживает линии электропередачи. Но по источникам энергии она не будет работать. Есть предложение на базе Физико-технического института, где существует лаборатория возобновляемых источников энергии, создать опытную площадку, где будут разрабатываться и внедряться все эти методы. Без внедрения использования солнечной энергии и без использования тепловых насосов, которые будут гнать тепло в дома, энергетическую проблему никак не решить", - считает Экба.

Он также отметил, что в Абхазии есть люди, желающие внедрять все эти технологии. Этот вопрос, прежде всего, интересен государству.

"Нужно включить в инвестпроект эту лабораторию и дать возможность СФТИ реализовать эту идею. Тогда будет создан центр, где будут внедряться все эти технологии, все будет изучено и экономически обоснованно. Есть конкретные люди, которые хотели бы этим заниматься, я первый среди них. Я руководитель лаборатории, которая активно занимается этим, в ней семь-восемь человек, кандидаты технических наук, доктора технических наук. Мы этим занимаемся, но совершенно бесплатно, по инициативе Академии наук и непосредственно директора СФТИ, который изыскивает свои средства на внедрение новых технологий", - сообщил академик.

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