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Экономист: восстановление коммуникаций превратит Кавказ в регион стабильности

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Сегодня в регионе Южного Кавказа складывается новая геополитическая и экономическая реальность, убежден доктор экономических наук Эльшад Мамедов.

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Экономист: восстановление коммуникаций превратит Кавказ в регион стабильности

Восстановление и развитие коммуникаций в регионе не случайно стали одним из главных пунктов заявления глав трех стран от 10 ноября прошлого года. Об этом сказал в ходе прошедшего в мультимедийном пресс-центре Sputnik Азербайджан видеомоста профессор государственного экономического университета (UNEC), замдиректора Русской школы экономики Эльшад Мамедов.

По его словам, именно восстановление коммуникаций и экономических связей между странами должны стать стимулом, необходимым для того, чтобы регион превратился в регион стабильности и устойчивого развития.

"Для этого имеются все предпосылки. У нашего региона есть существенный потенциал и для наращивания инвестиционной активности. Крайне важны вопросы регионализации и создания новых площадок для сотрудничества. Это касается и кавказских республик, и крупных стран региона – России, Турции и Ирана", - отметил Мамедов.

Подробный комментарий экономиста слушайте в аудиофайле.


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