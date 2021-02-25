Такие обстоятельства: Джопуа о строительстве детской больницы в Абхазии

О том, когда в Сухуме начнется строительство новой Республиканской детской больницы, сколько детей одновременно смогут лечиться в ней и какие новые отделения появятся в медучреждении, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал главврач больницы Игорь Джопуа.

Радио Такие обстоятельства: Джопуа о строительстве детской больницы в Абхазии

Джопуа сообщил, что начало строительства новой больницы запланировано на текущий год. Всего на эти цели из Инвестпрограммы выделено 200 миллионов рублей. Чтобы уложиться в эту сумму и сделать все качественно, пришлось несколько сократить количество койко-мест. В больнице появятся отделение травматологии и отделение для недоношенных детей, так называемой, отделение второго этапа выхаживания. Предварительно, больница будет возведена недалеко от сухумского роддома, в районе старой школы №16.

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