Такие обстоятельства: Дбар о проблеме утилизации мусора в Абхазии

Директор института экологии АН Абхазии Роман Дбар в эфире радио Sputnik рассказал о проблеме мусорных свалок в мире, в частности в Абхазии, и как можно минимизировать влияние на окружающую среду.

Проблема утилизации твердых бытовых отходов с каждым годом становится острее, и острота ее не снижается, сказал Дбар в беседе на радио.

Радио Такие обстоятельства: Дбар о проблеме утилизации мусора в Абхазии

"Проблема только накапливается, это связано с тем, что современное общество потребляет много разных продуктов, которые упакованы в так называемую гиперупаковку. Если сравнить ситуацию с советским временем, картина была совершенно иной, потому что в большей части использовались натуральные материалы. Сегодня же любая вещь, которую мы покупаем в магазине, она многократно упакована, в большей части это пластик, трудно разлагаемые материалы, которые в природной среде могут оставаться очень длительное время. Естественно, что все это реками выносится в море, в океан, и если брать Абхазию, то картина у нас выглядит также остро, как и во всем мире", - рассказал Дбар.

Строительство полигона твердых бытовых отходов в Абхазии само по себе проблему мусора не решит, отметил директор Института экологии АН Абхазии.

"Проблема останется такой же острой, если наряду с полигоном твердых бытовых отходов не будет создана вообще вся система. Надо начать разделять этот мусор. Мусор, будучи разделенным, он должен быть компактирован, просто принести и выбросить, как это сейчас делается, или на полигон твердых бытовых отходов, это ничего не изменит. Для того чтобы картина поменялась, мусор нужно сортировать, и это нужно делать в близости от места образования этого мусора, в городах и поселках. В районе должна быть одна сортировочная станция, которая будет сортировать мусор и там же его компактировать так, чтобы объем его уменьшился и затем его свозить на мусорный полигон. Мусор должен быть предназначен для длительного хранения в надежде на то, что в ближайшей перспективе удастся его переработать", - сказал Дбар.

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