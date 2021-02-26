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Ученый рассказал, почему здоровые люди могут тяжело переносить COVID-19 или умереть

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Течение коронавируса зависит не только от набора хронических заболеваний, возраста, но и генетической предрасположенности, рассказал в эфире радио Sputnik Армения младший научный сотрудник факультета биологии и биотехнологии Высшей школы экономики Степан Нерсисян.

Как сказал Нерсисян, можно быть абсолютно здоровым, однако тяжело переносить COVID-19. В беседе с корреспондентом Sputnik Армения он рассказал о влиянии генетической предрасположенности.

По словам Нерсисяна люди по-разному болеют COVID-19, кто-то переносит коронавирус бессимптомно, у некоторых возникает острая дыхательная недостаточность, некоторые умирают.

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Ученый рассказал, почему здоровые люди могут тяжело переносить COVID-19 или умереть

"Есть факторы, которые располагают к тяжелому течению - возраст, диабет и т.д. Бывают случаи, когда молодые, абсолютно здоровые люди также тяжело болеют. Мы проверили гипотезу, что у таких людей может быть генетическая предрасположенность, то есть в организме что-то изначально немного не так, не позволяет эффективно бороться с заболеванием", - сказал Нерсисян.

Он отметил, что есть три гена, которые составляют главный комплекс гистосовместимости человека - это гены HLA (Human Leucocyte Antigen). Они и определяют первый этап формирования клеточного иммунитета у человека. Молекулы берут частицы вируса и выставляют на поверхности клеток: чем лучше они это делают, тем лучше иммунитет реагирует на инфекцию.

Но оказалось, что есть люди, у которых набор молекул плохо распознает вирусные частицы. Поэтому иммунитет развивается хуже и следовательно заболевание проходит тяжело, нередко заканчивается смертью.

У других набор молекул хороший, они легко распознают вирусные куски, и у таких людей течение заболевания легкое.

Отсюда ответ на вопрос, почему многие люди с хроническими заболеваниями, могут лучше перенести коронавирус, чем здоровые.

Однако легкое течение коронавирусной инфекции еще не гарантирует, что человек может перенести без проблем любые заболевания.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.

 


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