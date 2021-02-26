Такие обстоятельства: Дамения об Общественном совете при президенте Абхазии

Организационное совещание, посвященное созданию Общественного совета при президенте Абхазии, состоялось под председательством вице-президента Бадры Гунба.

Созданный Общественный совет не отвечает на злободневные проблемы текущего момента, сказал Дамения в беседе на радио.

Радио Такие обстоятельства: Дамения об общественном совете при президенте Абхазии

"Этот совет не может адекватно ответить на вызовы времени, а сейчас, на мой взгляд, в первую очередь необходимо создание таких структур, в том числе и общественных, которые могли бы помочь президенту в наведении порядка, обеспечения безопасности и решении тех задач, которые сегодня стоят перед обществом, прежде всего это поддержка эффективного функционирования здравоохранения, образования, поскольку пандемия очень сильно бьет именно по этим отраслям и по экономике. Сейчас такое время, когда мы должны весь имеющийся потенциал мобилизовать в решении этих проблем. Это очевидно как с точки зрения нашей реальности, так и с точки зрения практики, по которым другие государства функционируют. Нам не нужен такой громоздкий совет, как было предложено. Нам нужны компактные, небольшие по численности советы, которые помогают президенту и другим руководителям республики по отраслям", - сказал Дамения.

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