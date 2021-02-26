Журавлев об ударе США по Сирии: нелогично, рискованно и бессмысленно

Несколько человек погибли в результате нанесенного авиаудара США по объектам проиранского ополчения в Сирии. В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Журавлев отметил, что действия США могут иметь очень серьезные последствия.

Радио Журавлев об ударе США по Сирии: нелогично, рискованно и бессмысленно

США нанесли удар на сирийско-иракской границе по зданиям, которые использовали поддерживаемые Ираном военизированные группировки, в том числе "Катаиб Хезболла" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". В Пентагоне подчеркнули, что это был ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. По информации Washington Post, в результате атаки погибли несколько человек.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что американские военные нанесли удар, опираясь на разведывательную информацию иракской стороны.

"Мы позволили иракцам разрабатывать разведданные для нас, поощряли их в этом, и это очень помогло нам уточнить цели. Мы уверены, что цель использовалась тем же шиитским ополчением, которое осуществило удары (по американским военнослужащим, – ред.)", – сказал Остин.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что приказ об ударе поступил от президента Джо Байдена.

В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Журавлев высказал мнение, что подобные действия США в Сирии могут иметь очень серьезные последствия, вплоть до возобновления горячей фазы военных действий.

"По крайней мере, мы у границы горячей фазы. Как в свое время убийство иранского генерала (Касема Сулеймани, – ред.) подвело ситуацию к горячей фазе, но потом удалось от нее отойти, так и сейчас. Те, по кому нанесен этот удар, они же просто так сидеть не будут. Удастся ли свести все, как в прошлый раз? Потому что стрелять по рядовым участникам в стране, где присутствует вторая военная держава (Россия - ред.), нелогично, опасно, рискованно и бессмысленно. Все прояснится в ближайшее время. Но в любом случае, если это просто удар по рядовым террористам, то к чему это приведет? Организация, которую они представляют, это так не спустит", – считает Дмитрий Журавлев.