Подкаст «Страхи/Ошибки». Как правильно закончить отношения

Вместе с психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семёновой и психологом, бизнес-тренером Сергеем Насибяном разбираемся, какие приемы помогут пережить разрыв и начать новые отношения.
2:00 Об экономической зависимости от другого
4:35 Какие чувства стоят за фразой "мы привыкли друг к другу"
7:30 Как переживают расстояние: этапы
8:00 Как и когда сделать работу над ошибками
12:20 Как правильно расстаться и отпустить партнёра
16:20 Как разорвать отношения, если в семье есть ребёнок
18:25 Есть ли смысл специально сохранять дружеские отношения после разрыва
19:25 Какие приёмы помогут пережить расставание
20:30 Как погасить чувство стыда, которое возникает после разрыва
22:05 О страхе повторить прошлый сценарий
26:00 Как подобрать слова и подготовить партнёра к расставанию
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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