Дополнительное время: Тужба о жеребьевке чемпионата Европы ConIFA-2021

Радио Дополнительное время: Тужба о жеребьевке Чемпионата Европы ConIFA-2021

Соперниками сборной Абхазии по футболу на чемпионате Европы ConIFA-2021 в группе B станут команды Сапми и Секейского края.

Сборная Абхазии по силам может выйти и должна выйти из группы, отметил Тужба в беседе на радио.

"Сапми и Секейский край, на мой взгляд, крепкие "середнечки", а мы все-таки ближе к лидерам. Сапми - наиболее известная нам команда, она играла и в Абхазии, мы ее и воочию видели, и Секейский край тоже здесь играл. Эта команда постепенно прибавляет. Сапми играет все турниры на одном уровне, на мой взгляд, если они не омолодились, команда возрастная, а у нас будет команда молодая, то шансы выиграть у Абхазии есть. К игре с Сикейским краем надо будет подойти более основательно - это будет главный соперник в этой группе".

Чемпионат Европы будет проходить в Ницце с 9 по 19 июня.

Всего в турнире примут участие 12 команд: сборная Графства Ниццы, Абхазии, Южной Осетии, Падании, Сапми, Западной Армении, Северного Кипра, Арцаха, Секейского края, Чамерии, Сардинии и Корнуолла.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году. ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедших в состав FIFA, и насчитывает более 25 команд.