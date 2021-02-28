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"Заговор классиков": Кукольник, баловень и жертва ветренной судьбы

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Учитель, мелкий чиновник военного ведомства, внезапно прославился драмой об итальянском поэте Тассо. Следующий ошеломительный успех – патриотическая драма о Минине и Пожарском. Царь в восторге. Пушкин - против.

Радио
"Заговор классиков". Кукольник. Баловень и жертва ветренной судьбы

Считает себя, Брюллова и Глинку главными фигурами русской культуры тех лет. Плодовит. До сих пор не расшифрованы его предсмертные романы.

В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.

Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.

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Подкасты РИА (480)

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