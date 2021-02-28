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"Правда тела": почему мы едим, когда нам плохо

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210228/1031918272/Pravda-tela-pochemu-my-edim-kogda-nam-plokho.html

Почему с помощью еды мы пытаемся справиться с усталостью, стрессом и тревогой, и как перестать это делать? Почему одни люди в стрессе худеют, а другие набирают вес, и у кого из них “генетическая поломка”?

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"Правда тела". Почему мы едим, когда нам плохо (копия)

Если у вас постоянный стресс - стоит ли начинать худеть, или сначала нужно разобраться со своими эмоциями и их причиной? И как эмоциональное переедание связано с тем, как вас воспитывали в детстве? Объясняет клинический психолог, кандидат наук, автор первой в России книги по интуитивному питанию, руководитель центра Intueat, президент ассоциации АСОРПП Светлана Бронникова.

01:30 “Худеющие” или “полнеющие” во время стресса - кто более “здоров”, а у кого “генетическая поломка”

07:45 Как работает эмоциональное переедание и как оно связано с тем, как вас воспитывали в детстве

11:26 Можно ли, находясь в стрессе, снижать вес

13:00 “Большинство людей переедают потому, что они перед этим недоедают”

17:57 Почему чтобы регулировать стресс - нужно уметь заботиться о себе ( и как это делать )

21:52 Техника пауз. Что делать, если вам плохо, и хочется устроить себе “пир горой”.

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Темы:
Подкасты РИА (482)

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