"Трезвяки" или "Приюты для опьяневших"? Возвращение системы вытрезвителей

Как в разное время проходила борьба государства с пьянством? Каким был век вытрезвителей в России и в каком виде они откроются сейчас?
Слушайте подкасты РИА Новости.
Вытрезвители в России прошли путь от благодетельных "приютов для опьяневших", до адских государственных "трезвяков". Спустя десятилетие, после закрытия последнего, знаменитая система восстанавливается.
Как в разное время проходила борьба государства с пьянством? Каким был век вытрезвителей в России и в каком виде они откроются сейчас?
Слушайте подкасты РИА Новости.
Последняя неделя зимы была в Абхазии насыщенной: вступили в силу послабления антиковидных мер, потребление электроэнергии республикой снова возросло, в частной школе Сухума произошел пожар, был выбран туристический логотип страны.
В 2021 году из-за теплой погоды цветочный сезон начался раньше, к середине февраля уже был побит рекорд показателей экспорта за аналогичный период 2020 года.
Глава Абхазской православной церкви, иерей Виссарион (Аплиаа) 20 февраля заявил, что богослужения в храмах Абхазии временно прекращены до определения статуса Абхазской православной церкви.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik