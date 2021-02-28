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"Трезвяки" или "Приюты для опьяневших": возвращение системы вытрезвителей

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Подкасты РИА (482)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210228/1031918283/Trezvyaki-ili-Priyuty-dlya-opyanevshikh-vozvraschenie-sistemy-vytrezviteley.html

Вытрезвители в России прошли путь от благодетельных "приютов для опьяневших", до адских государственных "трезвяков". Спустя десятилетие, после закрытия последнего, знаменитая система восстанавливается.

Радио
"Трезвяки" или "Приюты для опьяневших"? Возвращение системы вытрезвителей

Как в разное время проходила борьба государства с пьянством? Каким был век вытрезвителей в России и в каком виде они откроются сейчас?

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Темы:
Подкасты РИА (482)

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