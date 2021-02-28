"Трезвяки" или "Приюты для опьяневших": возвращение системы вытрезвителей

Вытрезвители в России прошли путь от благодетельных "приютов для опьяневших", до адских государственных "трезвяков". Спустя десятилетие, после закрытия последнего, знаменитая система восстанавливается.

Радио "Трезвяки" или "Приюты для опьяневших"? Возвращение системы вытрезвителей

Как в разное время проходила борьба государства с пьянством? Каким был век вытрезвителей в России и в каком виде они откроются сейчас?

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