Мясников озвучил циничный прогноз на распространение коронавируса

То, что COVID и в текущем году, и в следующем, и даже через два года будет частью нашей жизни ― это точно, считает кардиолог и телеведущий Александр Мясников, но при этом врач сомневается в том, что держать границы на замке ― это правильное решение.

Радио Мясников озвучил циничный прогноз на распространение коронавируса

"Коронавирусный прогноз" на ближайшие два года авторитетный российский медик озвучил в эфире "Вести ФМ". Однако добавил, что не знает, как долго еще придется носить маски, "насколько сохранятся вот эти превентивные меры и маски в частности, это отдельный вопрос", отметил он.

"Будет расти прослойка вакцинированных, будет расти число людей, которые уже переболели, но я предполагаю, что вряд ли правительства многих стран откажутся от масок, потому что это видимая мера", — сказал Мясников.

По словам врача, всем пора понять простую вещь — кроме вакцинации сейчас нет другого реального инструмента воздействия на пандемию.

"Если подходить цинично к оценке, откуда-нибудь с Марса посмотреть на Землю, что там людишки делают, я понимаю, что в общем-то инфекция будет идти, она будет распространяться — одна, мутации. Мы будем модифицировать вакцины", ― рассказал Мясников.

По его мнению, в результативности борьбы с коронавирусом мало что изменится, "пока мы не будем к этому относиться, как мы к гриппу относимся ― он есть". Была испанка, сейчас вот грипп, "пока мы в голове это не возьмем, ничего не будет", убежден врач.

"Я вот не знаю, насколько правильно держать границы на замке, нарушить экономику многих стран, я не нас беру, у нас как раз очень хороший пример, просто я реально вижу. И пока весь мир не воспримет это даже не как стихийное бедствие, а как данность, к сожалению, все остальное будет продолжаться", ― прогнозирует Мясников.

В то же время смертность, по словам врача, будет уменьшаться. Мы сегодня не знаем, насколько можем прервать передачу болезни вакцинами, особенно в плане новых мутаций, но мы понимаем, что можем прервать тяжелое течение и резко снизить смертность, которая и так невысока ― менее 2% среди зарегистрированных случаев, а на самом деле еще ниже, сказал специалист.

"Так что то, что этот год и следующий, это сказал Фаучи про 2022 год. Но это будет и в 2023 году. Вы же понимаете, что вирус мутирует, чтобы выжить, мутации происходят каждую секунду", ― предупредил Мясников.

Ранее американский иммунолог и инфекционист, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи о том, что коронавирусная инфекция будет продолжать распространяться в ближайшие два года. По его мнению, появление более заразных мутаций, не только британской, но также южноафриканской и бразильской, затрудняет прогнозы о возможных сроках окончания пандемии.

По официальной статистике, порядка 20% всех летальных исходов, спровоцированных COVID-19 в мире, пришлись именно на США, хотя число жителей страны составляет только 4% от населения планеты.