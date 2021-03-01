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Метеоролог о погоде в Абхазии в первой половине марта: напоминает февраль

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Между зимой и весной. Какой будет погода в первой половине марта в эфире радио Sputnik рассказала главный специалист-метеоролог отдела гидрометеорологии при Госкомитете Абхазии по экологии Лариса Ахба.

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Метеоролог о погоде в Абхазии в первой половине марта: напоминает февраль

В первые весенние дни погода в Абхазии будет неустойчивой, сообщила метеоролог Лариса Ахба.

"С 1 марта до второй половины 4-го (марта - прим.) будем находиться под влиянием ложбины холода, погода будет неустойчивой. 2 марта не должно быть существенных осадков, но 3-го ожидается очередной фронт, который принесет осадки в виде дождя, дождь со снегом, а в предгорьях и горах снег. 5 марта погода будет теплее, для переходного периода с зимы на весну можно считать температуру достаточно высокой сравнительно с теми, что были ранее. Дневная температура 5-6 марта от +8°С  до +13°С, ночью температура от 0°С до +5°С. В конце недели с 7 на 8 марта погода опять испортится, пойдет дождь, местами дождь со снегом, в предгорьях возможен снег", - сообщила Ахба.

По ее словам, после первой декады марта, территория Абхазии окажется в теплом секторе циклона, 11 и 12 марта погода преимущественно без осадков.

Подробности в аудиофайле.


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