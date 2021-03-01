Лакрба о медиках мобильного госпиталя Минобороны России: внимательные и отзывчивые

Радио Лакрба о медиках мобильного госпиталя Минобороны России: внимательные и отзывчивые

Работа мобильного многопрофильного госпиталя Минобороны России, которая началась 20 октября 2020 года, завершится 1 марта. Российские врачи приняли в Абхазии на стационарное лечение около 500 пациентов для проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий.

"Очень внимательные врачи. В течение суток заходили раз тридцать и спрашивали, что мы хотим, как мы, анализы брали. Команда очень хорошая, люди очень отзывчивые, то есть на любые просьбы и пожелания сразу же был отклик. Мы успели даже подружиться за те пять дней, которые я провел в госпитале. 26 декабря я поступил, и 31 у меня уже был отрицательный тест, тогда меня уже выписали, назначения оставили, и я уже долечивался дома.

Я могу сказать, что ту помощь, которую они мне оказывали, я ее ощущал, то есть мне становилось лучше, и я понимал, что люди знают, что они делают, я видел и улучшение у других пациентов, которые рядом в палатах лежали. Если можно оценить роботу врачей по десятибалльной шкале, то я бы им дал все 10 баллов. Мне кажется, что они здесь действительно помогали людям, и жаль, что они уезжают", - сказал Лакрба.

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Колонна Минобороны России прибыла в Абхазию 19 октября 2020 года для оказания медицинской помощи больным COVID-19. С 20 октября прошлого года российские врачи в Абхазии приняли на стационарное лечение около 500 пациентов для проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий.

За указанный период амбулаторно-консультативную помощь в мобильном многопрофильном госпитале получили более трех тысяч жителей Абхазии. За период работы в лаборатории полевого госпиталя было проведено более пяти тысяч ПЦР-тестов.