Цахнакия о работе мобильного госпиталя России в Абхазии: серьезная помощь и поддержка

О вкладе российских военных врачей в борьбу с пандемией COVID-19 в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказал министр здравоохранения Тамаз Цахнакия.

Радио Цахнакия о работе мобильного госпиталя России в Абхазии: серьезная помощь и поддержка

Эта очень серьезная, большая, своевременная и высокопрофессиональная помощь, сказал Цахнакия в беседе на радио, давая оценку работе мобильного госпиталя Минобороны России в Абхазии.

"Надо подчеркнуть, что мобильный госпиталь прибыл в республику в тот период, когда у нас эпидемический процесс уже был на подъеме. Было достаточно большое количество пациентов не только в Гудаутском COVID-госпитале, но и в других отделениях, которые были развернуты, безусловно, очень большая нагрузка на медицинский персонал была, и для нас приезд мобильного госпиталя, конечно, был очень серьезным подспорьем. Хочу сказать, что за весь период, практически четыре месяца работы госпиталя, пролечено стационарно более 450 человек, проведено порядка 6000 ПЦР-исследований и более 3000 консультаций. Конечно, это очень серьезная помощь и поддержка. Мы с первого дня наладили полное взаимодействие. Днем и ночью оказывали содействие в решении поставленных задач в плане диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией", - сказал Цахнакия.

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Колонна Минобороны России прибыла в Абхазию 19 октября 2020 года для оказания медицинской помощи больным COVID-19. С 20 октября прошлого года российские врачи в Абхазии приняли на стационарное лечение около 500 пациентов для проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий.

За указанный период амбулаторно-консультативную помощь в мобильном многопрофильном госпитале получили более трех тысяч жителей Абхазии. За период работы в лаборатории полевого госпиталя было проведено более пяти тысяч ПЦР-тестов.