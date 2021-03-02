Такие обстоятельства: Галустян о ж/д транзите через Абхазию

Радио Такие обстоятельства: Галустян о ж/д транзите через Абхазию

Группа депутатов Парламента Абхазии приняла участие во встрече в Москве по проекту открытия железнодорожного сообщения между Россией и Арменией.

О том, каким должен быть этот проект, какие возможности он открывает для Абхазии и как его воспринимают в Армении, рассказал вице-спикер Народного Собрания Абхазии, член Армянской диаспоры Абхазии Левон Галустян.

"Официальный Ереван ставил этот вопрос, потому что для Армении это сообщение очень важное. Сейчас между Арменией и Россией фактически нет прямых границ, и все грузы доставляются либо по воздуху, либо через море в грузинский порт, откуда уже железнодорожные составы движутся в сторону Армении, что, естественно, удорожает продукцию, которая поступает в Армению. Поэтому они очень заинтересованы в том, чтобы этот проект состоялся. После событий сентября-ноября 2020 года, этот вопрос разрешился так, что Россия, Азербайджан и Армения создали межправкомиссию, которая вплотную занимается вопросом разблокирования всех транспортных коммуникаций. В этой ситуации Абхазия не могла остаться в стороне от этих глобальных процессов. Мы заинтересованы в открытии железнодорожного сообщения по своей территории. Но главным условием для разблокирования всех транспортных коммуникаций является полноправное участие нашей страны в этом проекте", - отметил Галустян.

Парламентарий подчеркнул, что через СМИ видно, что в Армении достаточно позитивная реакция на предложение абхазского Парламента, сделанного Госдуме России. Галустян также считает, что железнодорожный транзит через Абхазию мог бы приносить в бюджет страны как минимум несколько миллиардов рублей ежегодно.

Подробности слушайте в аудиофайле.

Ранее Народное Собрание республики обратилось в Госдуму России с предложением о готовности на равноправных условиях участвовать в проекте по открытию железнодорожного сообщения между Россией и Арменией через Абхазию. Парламентарии встретились с коллегами из комитета по делам СНГ и Евразийской интеграции, вице-спикером Госдумы России Ольгой Тимофеевой.