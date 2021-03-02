Такие обстоятельства: Хашба об оттоке денег из Абхазии за счет переводов физических лиц

Более пяти миллиардов рублей перевели физические лица из Абхазии в 2020 году. Как это отразится на экономике республики, когда в стране ощущается нехватка денежной массы, в эфире радио Sputnik рассказал доцент кафедры финансов и кредита АГУ Арсоу Хашба.

Физические лица перевели 5 миллиардов 442 миллиона рублей из Абхазии в страны ближнего и дальнего зарубежья через системы денежных переводов Contact, "Золотая Корона", "Юнистрим" в 2020 году, об этом сообщается на сайте Банка Абхазии.

Для оценки ситуации плохо это или хорошо, что из страны выводится денежная масса в размере почти половины собственного бюджета, надо анализировать не только переводы физических лиц, но и все внешнеэкономические операции, требуется глубокий и широкий анализ платежного баланса страны, отметил преподаватель АГУ Арсоу Хашба.

Радио Такие обстоятельства: Хашба об оттоке денег из Абхазии

"Если вырвать из контекста только операции физлиц (денежные переводы из страны - прим.), то положение дел не в пользу Абхазии… Все страны прилагают усилия для того, чтобы развернуть на себя денежные потоки, чтобы приход был больше денежного расхода страны. Для экономики и банковской системы важно, чтобы не создался дефицит ликвидности. Тем более мы не имеем собственного эмиссионного центра, наш банк не печатает рубли. Задача правительства в увеличении притока денег в экономику или же замедлить их отток, но это сложно и в одночасье не решить", - сказал экономист.

Отток денежной массы из страны происходит и за счет переводов трудовых мигрантов. В 2020 году объем переводов в страны Средней Азии составил 596,8 миллиона рублей.

"Эти деньги они ( трудовые мигранты - прим.) заработали в Абхазии. И нас должен интересовать вопрос, облагается ли налогом этот доход. Насколько эти доходы прозрачны и учитываются в налогообложении? Если взять 600 миллионов, перечисленные в страны Средней Азии, и применить ставку налогообложения в Абхазии по доходу с физических лиц в 10%, то это 60 миллионов рублей, которые потенциально могут попасть в бюджет страны… Насколько эти объективные денежные потоки контролируются налоговыми органами? Трудовые мигранты всегда перечисляли деньги к себе домой, другое дело, как страна на этом должна заработать с помощью налоговой системы", - отметил экономист Хашба.

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