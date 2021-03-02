Нетрудный возраст: Гергедава о том, что желание учиться музыке важнее способностей

Радио Нетрудный возраст: Нино Гергедава

По словам Гргедава, в Гале с нетерпением ждут 10 марта, в надежде на то, что музыкальные кружки возобновят свою работу после карантина.

Нино Гергедава считает, что любовь к музыке, к музыкальному инструменту у ребенка может возникнуть не с самого начала, для этого нужно ?!!

"Я сама с 11 лет играю на гитаре, была самоучкой. И я всегда хотела научить сына играть, но ему было неинтересно. Но прошло время, и он сам научился играть и полюбил музыку. Наверное, приходит время и ребенок начинает чувствовать, что это его. Приучить тоже можно, но больше зависит от самого ребенка. Десять лет назад, когда я только начинала работать, я думала, что если нет слуха и способностей у ребенка, то ничего не получится. Но со временем видно, что если ребенок хочет, если он трудолюбивый, то все получается. Я знаю способных детей. Но они ленивы и не идут вперед. А у детей, которые больше хотят, чем имеют способности, со временем все получается", - отметила педагог.

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