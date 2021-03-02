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Такие обстоятельства: Арнаут о российских кредитах абхазским предпринимателям

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210302/1031934974/Takie-obstoyatelstva-Arnaut-o-rossiyskikh-kreditakh-abkhazskim-predprinimatelyam-.html

Директор предприятия "Абхазские сады" Даур Арнаут в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, какая работа ведется между российскими банками и абхазской стороной по реструктуризации кредитов, выданных предпринимателям на развитие бизнеса.

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Такие обстоятельства: Арнаут о российских кредитах абхазским предпринимателям

На недавней встрече в Минэкономразвития России были рассмотрены предложения абхазской стороны по реструктуризации задолженности, сформировавшейся у участников программы льготного кредитования, и оптимизации процентной ставки. Участники программы льготного кредитования должны были в срок до 1 марта предоставить актуализированные финансовые модели. Подробнее о том, как проходит этот процесс, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал один из участников проекта, директор предприятия "Абхазские сады" Даур Арнаут.

Он сообщил, что после встречи в Минэкономразвития России абхазским предпринимателям было поручено актуализировать свои финансовые модели и выполнить другие условия, предусмотренные кредитом.

"Наш проект подразумевает производство. И, учитывая тот момент, что в этом году мы заключили новый контракт, мы собираемся актуализировать свою финансовую модель в пятницу на этой неделе. В срок, к сожалению, мы уложиться не смогли, это мы объяснили российской стороне. И понимание достигнуто", - сказал Арнаут.

Он отметил, что банки готовы получить обновленные финансовые модели, в которых будет предусмотрен новый срок возврата кредита, новый срок выплаты процентов. Мы все, конечно, хотим обновления процентной ставки кредитов, сказал предприниматель.

Подробности слушайте в аудиофайле.


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