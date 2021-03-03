Мендкович об участии талибов в выборах: хитрый ход Кабула

Радио Мендкович об участии талибов в выборах: хитрый ход Кабула

Официальный Кабул не против участия талибов в выборах, это станет проверкой на доверие к ним со стороны народа, заявил глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар. "Мы принимаем права талибов как граждан Афганистана", добавил он.

"Это просто отражает продолжающееся ухудшение оперативной обстановки, очень большое усиление отрядов "Талибана" (запрещена в РФ) в Афганистане, нанесение определенных тактических поражений официальным вооруженным силам", - сказал Мендкович в интервью Sputnik.

В связи с этим государственные институты, руководство официального Кабула ищет пути политического разрешения проблемы, добавил он.

"Кабул понимает, что в военном конфликте выиграть не может, а скорее существует риск поражения", - пояснил эксперт.

По его мнению, не исключено, что это решение будет отыграно назад.

"Сейчас мы имеем поражение официального правительства и соответствующую реакцию. Она может быть и реальной попыткой разрешения конфликтов поделиться с "Талибаном" властью, и неким хитрым ходом, чтобы выиграть время до, соответственно, ввода дополнительного контингента НАТО", - считает он.

В случае, если Байден, как провозглашалось ранее, резко расширит военный контингент США в Афганистане. По мнению Мендковича, это весьма вероятно.

"Прежде всего это зависит от того, как и с какой скоростью будет развиваться конфликт. Наиболее вероятный сценарий - это вхождение талибов во власть, причем движение настаивает на вхождении не в качестве одной из фракций, а в качестве единственной силы и создании его собственной диктатуры в Афганистане", - пояснил аналитик.

По его мнению, это, естественно, может вызвать самые непредсказуемые последствия, учитывая, что "Талибан" - достаточно сложный политический игрок со сложной предысторией, включая связи с международными террористическими организациями, которые, как сейчас они декларируют, оборваны, но по факту контакты, вероятно, сохраняются", - сказал Мендкович.

По его словам, общий прогноз, что ситуация с безопасностью и угрозами в Афганистане останется достаточно сложной.

"Сопредельным странам необходимо готовиться к возможным вызовам и угрозам безопасности, укреплять границы, бороться с усиливающимся наркотрафиком и искать пути преодоления угроз терроризма", - заключил он.